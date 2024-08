Egyhetes, kertészkedéssel egybekötött angol tábort tartottak a Mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola Tökmagbirtokra keresztelt iskolakertjében. A csütörtöki téma a strand volt. A diófa árnyékában éppen végzett a csapat a strandolós színezővel, így gyorsan előkerült az előző napok kelléke egy ruhákkal és nyaraláshoz szükséges eszközökkel tele bőrönd. Szalmakalap, napszemüveg, naptej, úszógumi is volt a ruhák mellett. Ezeket mindenki ügyesen sorolta angolul.

Angoltábor kertészkedéssel. Bálint Áron azt mutatja, hogyan kötötték le a napraforgót. Fotó: Török János

A nyelvi tudásanyag elsajátítás mellett – amelyben Csányi Judit segített a gyerekeknek – minden nap a kertben is tevékenykedtek. A szeptembertől negyedik osztályos Bálint Áron sorolta, hogy miket csináltak. Például bezsákozták a napraforgót, hogy ne egyék meg a madarak és maradjon belőle télire is, és természetesen sokat locsoltak. Minden nap ettek is kert terméseiből.

Enginé Ábrahám Katalin tanító, a kert vezetője elmondta, az egyik nap fénypontja a rovarászás volt, egy okostelefonos alkalmazás segítségével pillangókat azonosítottak, a komposztban pedig mindenki nagy örömére gilisztákat találtak.