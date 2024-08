Elindult a roham az iskolakezdéshez szükséges felszerelésekért, aki még nem intézte el a papír-írószeres vásárlást, délutánonként már sok türelemre van szüksége a tömegben tülekedéshez. Mondanánk, hogy és még több pénzre, de kellemes meglepetésként tapasztaltuk, hogy – bár valóban történt drágulás a piacon, méghozzá nem is kevés, közel 8 százalékos – akár tavalyi árakon, vagy még olcsóbban is be lehet szerezni bizonyos termékeket, ha ügyesek vagyunk.

Szoboszlai Dominik, a Minionok és Shrek az idei sztárok a tanszereken. Fotó: Karnok Csaba

Akár 25 ezer forint is elég lehet egy elsősnek

Kipróbáltuk, 25 ezer forintból egy teljes, első osztályos listát össze tudunk pakolni úgy, hogy abban még az iskolatáska is benne van

– mondta el lapunknak Zelei Beáta, a Printker műszakvezetője. Természetesen ebben az esetben mindenből a legolcsóbbat kell megvenni, ám hozzátette: csak minőségi termékeket raktak ebbe a kosárba is. És hogy hogy sikerült ilyen olcsón a beiskolázás, amikor tavaly ugyanez a csomag 36 ezer forintba került?

Például úgy, hogy vannak 5 ezer forintos iskolatáskáink, illetve olyan márkás tornazsákunk, ami tavaly akciósan 3500 forint volt, idén viszont 1500 forintért adjuk

– magyarázta a műszakvezető.

Nem az olcsóság a legfőbb szempont

Akik tehát árérzékenyek, érdemes odafigyelniük az ilyen különleges ajánlatokra. Hiszen egy ugyanolyan összetételű elsős pakkor ki lehet hozni akár 70 ezer forintból is – például 32 ezer forintos iskolatáskával és extra minőségű írószerekkel. A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a szülők többsége valahol a kettő között találja meg az arany középutat.

Az átlagos kosárérték táska nélkül 25 ezer forint körül mozog. A szülők ma már inkább azt tartják fontosnak, hogy a gyereknek tetsző mintájú termékeket vegyenek, mert ezzel is ösztönzik a tanulásra. Ez fontosabb szempont, mint hogy nagyon olcsó legyen valami. És persze mindig kerülnek a kosárba olyan dolgok is, amire nem lenne feltétlenül szükség

– mutatott rá Zelei Beáta mosolyogva két kislányra, akik boldogan hadonásztak egy-egy színes bojttal ellátott tollal.

Ismét sztár lett Shrek

És hogy mik most a kedvelt minták? Érdekes módon visszatért Shrek és a Minionok, ők most a legnagyobb sztárok, emellett a dínó szintén letaszíthatatlan a népszerűségi trónról. A kicsik körében emellett új beszállóként megjelent a Crash team – ami egy számítógépes játék, ha valaki nem tudná. A kicsit nagyobb fiúk új kedvence pedig a Liverpool focicsapat és annak magyar sztárja, Szoboszlai Dominik. A velük díszített tolltartók, füzetek még csak egy napja érkeztek meg a szegedi üzletbe, de máris hatalmas az érdeklődés. És persze továbbra is hódítanak a mesékhez és sportolókhoz nem köthető minták: nagyobbaknál a természetképekkel díszített füzetek fogynak jól, kisebbeknél pedig az aranyos figurásak.