– Az első osztályosoknak teljes kezdőcsomagot tudunk adni, a többieknek különböző tanszerekkel, az iskolatáskától, a ceruzákon, tollakon, füzeteken át a tornazsákig segítjük a tanévkezdést – mondta el lapunknak Jakab Rozália, aki párjával, Szecsei Istvánnal az Együtt Tegyünk a Szegényekért Alapítvánnyal továbbra is pártfogolja a rászorulókat, akadnak akiket egész évben nem tévesztenek szem elől.

– A tanulás nagyon fontos azért, hogy emberekké, sikeres és boldog emberekké válhassanak ezek a gyerekek – fűzte hozzá. Minden második héten ruha- és élelmiszerosztást tartanak, „köszönet a támogatóinknak, amit tőlük kapunk, azonnal továbbadjuk”.

– Olyan embereken segítünk, akik dolgoznak, de keresetükből nem tudják megvenni a mindennapi dolgokat, például a tanszereket. Azokon kívül ruhák között is válogathattak most is az otthonunkba eljövők, de van élelmiszer is készleten. Akadnak, akiknek nincs otthon mit főzni, azoknak Istvánnal házhoz is elvisszük az adományt, például a zöldséget. Azt tapasztaltuk, sokszor az is sokat jelent, ha érzik, van mellettük valaki, elmondhatják a panaszaikat és máris könnyebb szívvel térnek haza – fejtegette Rozália. Elárulta, más vármegyékből, például Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg, is kapnak megkereséseket, üzeneteket, naponta ötvenet-hatvanat – főként messengeren –, és ő mindegyikre válaszol.

Közben érkeztek a családok, Kisteleken kívül a környező településekről is, köztük Noémi, aki a baksi Máriatelepen egyedül neveli öt gyermekét.