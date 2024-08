Hódmezővásárhelyen hajdan virágzó iparág volt a téglagyártás. A 19-20. században időtálló, jó minőségű téglákat gyártottak a városban. Ekkor keletkeztek a kubikok.

Fotó: Kovács Erika

Az agyagbányászattal jöttek létre

A téglagyártásból élő családok kisebb-nagyobb agyagbányákat üzemeltettek a környéken. A téglagyári kubikok korábban Bábiczky-gödrökként voltak ismertek, a hajdani tulajdonosuk után. A kubikok területén több méter vastag agyagréteg borította a felszínt, amit külszíni fejtéssel termeltek ki. Az így nyert agyag jelentette a téglagyártás alapanyagát. Mivel a vízzáró réteget is átvágták, így a gödrök feltöltődtek 2,5-5 méter mélyen vízzel.

A vízborítás mértéke mindig az adott év vízállásától függött. Aszályosabb években a szikes tavi környezet uralkodik, csapadékosabb években pedig a halastavi, illetve édesvizű mocsárállapot jellemző – olvastuk a kubikoknál kitett tájékoztató táblán.

Az agyagbányászat után gazdátlanná vált területet a természet hamar birtokba vette, számos védett élőlény találta meg itt az életfeltételeit. Különösen a kubikok madárvilága gazdag. Az önkormányzat, még a fideszes időkben, egy tanösvényt is kialakított ezen a területen.

A kubikok fokozottan védett madárfajok költőhelyei

Idén a szikes tavi környezet uralja a kubikokat, a középső tóban szinte nincs is víz. Fájdalmas látványt nyújt a félig kiszáradt kubik. A vízhiány a környék gazdag madárvilágára is hatással van, pedig itt fokozottan védett madárfajok, mint például gulipánok, gólyatöcsök, küszvágó csérek, bölömbikák is fészkelnek. Sőt, idén még egy csigaforgatót is lencsevégre kaptak a madárbarátok.

Az évek óta tartó súlyos aszály vezetett idáig. Télen nincs hó, nyáron alig esik az eső. Ezeket a kubikokat a különböző rétegvizek és a talajvíz táplálja, kisebb részt képvisel a felszíni befolyás. Csakhogy az aszály miatt a talajvízszint is nagyon lecsökkent. Így ez hatással van ezekre a tulajdonképpen mesterségesen generált tavakra is

– mondta Molnár Áron, a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület elnöke. Hozzátette, már elkezdődött az őszi madárvonulás, amiben fontos szerepük van a vásárhelyi téglagyári kubikoknak is.