– Ahogy a választási programban is szerepelt, megkezdett folyamatokról beszélünk mindig az önkormányzati munka során. Nálunk az egyik fő irány a külterületi utak rendbetétele. Itt gondolok a Kissori út és Gátsor aszfaltburkolattal ellátott útjaira, ami egyébként a Magyar Közút Nzrt. fennhatósága alatt álló útszakasz. Idén pedig megkötöttük a közúttal az együttműködési megállapodást. Ez nagyon nagy előrelépés, mert gyakorlatilag itt most fél év leforgása alatt egy 30 éves hiányt pótoltunk azzal, hogy egyrészt a tulajdonviszonyokat rendeztük, másrészt elkészültek a tervek, harmadrészt pedig maga a közbeszerzési kiírás is megtörtént. Fontos még a homokos dűlőutak karbantartása, ami folyamatosan zajlik, éppen most is – kezdte Papp Renáta Ásotthalom polgármestere, amikor a terveiről kérdeztük.

Az egyik legfontosabb a turizmus fejlesztése Ásotthalmon. Erről is beszélt lapunknak Papp Renáta polgármester. Fotó: Török János

Másik fontos fejlesztési irány a településen a turizmus. Múlt héten kapták meg a végleges támogatói döntést arról, hogy elindulhat a Boszorkányperek Háza projekt, amivel a Bűbáj Élménybirtokon újabb turisztikai látványosság épül a közeljövőben. Szeretnék a strandot is fejleszteni, kempinggel bővülne a létesítmény, és további energetikailag korszerűsítést is terveznek. A kerékpáros turizmus kapcsán is vannak beadott pályázatok, kerékpáros mosdóblokkot szeretnének létesíteni a határátkelőhely mellett. Ott jön át a Szabadka, Palics, Ásotthalmot összekötő Eurovelo kerékpárút, emellé egy pihenőpont és mosdóval ellátott létesítmény fog épülni.

– Településpolitikailag kihívás lesz számunkra a jövő időszakban a beköltöző fiatal családokkal, illetve az új tanyatulajdonosokkal való kapcsolattartás. Az utóbbi években több olyan család költözött be Ásotthalomra, ahol egyikük sem tősgyökeres helybéli. Velük a bölcsődében, óvodában találkozunk először, olyan szülő esteket szervezünk, amikor az óvoda biztosít gyermekfelügyeletet, a szülőknek pedig lehetőségük van egy programon részt venni. Ezekre én is el szoktam menni – mondta a polgármester.