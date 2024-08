Idén is megrendezték a Zákányszéki TraktorShowt, amit már 2014-óta tartanak meg. Most is több mint 500 jármű érkezett a rendezvényre. A fesztivállal is felérő buli nemcsak a zákányszéki gazdák apraját-nagyját mozgatja meg, hanem az egész Homokhátságot. Ahogyan minden évben, most is különféle kategóriákban versenyezhettek az indulók. Volt például ügyességi és gyorsulási verseny is.

Számos községből érkeztek gazdák és gazdasszonyok, akár több száz kilométert megtéve. Az előző évekre visszatekintve egyre inkább nő a traktorok és az érdeklődők száma a rendezvényen. A szervezők minden korosztálynak kínáltak színes programokat. A kisgyermekes családoknak ugrálóvárral, kirakodóvásárral, valamint traktorsimogatási lehetőséggel készültek. A felnőttek számára az AgroEcoPower csapata mért lóerőt és növelte a gépek teljesítményét.

További részletekkel később jelentkezünk.