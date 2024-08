Sok mindent elfelejtek vagy nem jut eszembe, de az nagyon megmaradt, hogy 1996. március 11-én kezdtem dolgozni a szakmában. Azt hiszem, az vitt a bádogosság felé, hogy anno gyűjtöttem a sörösdobozokat, és azokból különböző mintákat, figurákat vágtam ki

– kezdte beszélgetésünket Török Sándor balástyai-kisteleki bádogos, akinek a munkáját minden évben jutalmazzák a beadott pályázatok alapján. Tevékenységét háromfős csapata, Kauczki Ferenc, Böröcz Sándor és Kovács László segíti.

Ebben az évben a homlokzatburkoló szekcióban elismerő oklevelet kapott egy balatonszárszói nyaralóért, a fémlemezfedés szekcióban pedig kategória díjat vehetett át az eleki Sarlós Boldogasszony kápolnáért az ÉMSZ, vagyis az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetségének a Műszaki Egyetem aulájában tartott ünnepségen. Idén 81 pályázat érkezett be, 36 érdemelt díjat, amiből kettőt Török Sándor vihetett haza. A felhasznált anyagokat gyártó és forgalmazó PREFA-nál pedig többször elnyerte már az Év bádogosa címet, 2022-ben például a kisteleki református templom tetőzetéért, illetve az ő ügyességét dicséri a sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark fogadóépülete is. Ezekről lapunkban is beszámoltunk.

Az oklevél és a díj mellé adtak kétszer 20 ezer forintos szerszámvásárlási utalványt, valamint felcímkézik az autómat, utóbbi nagy segítség, több 100 ezer forintos tétel. Hogy melyik munkámra vagyok a legbüszkébb? Mindre, de kiemelkedik a kecskeméti városrészen, Hetényegyházán végzett, egy kuriáért nívódíjat kaptam 2021-ben. Ez a legnagyobb szakmai elismerésünk

– árulta el Török Sándor. Nagyon kreatívan lehet bánni a színes alumínium lemezzel, nemcsak tetőre „cserépnek”, oszlopok burkolására, díszítésére is alkalmas. Ezt élvezi, és úgy fogalmazott, „szabadjára engedhetem a fantáziámat, és nagyon szerencsés vagyok, mert a munkám egyben a hobbim is”.

Sajnos, nincs komoly utánpótlásképzés, az országban talán csak egy helyen oktatják ezt a szakmát, pedig az igényes és szép bádogos munkára van igény, kereslet. Jelenleg Kisteleken egy ház lemeztetőzetén dolgozunk a fiúkkal, valamint Tihanyban is van feladatunk

– sorolta.