Egy esztendeje rekkenő hőség várta a pusztaszeri traktoros randevú résztvevőit, idén borús idő, a lábát lógató eső, illetve a különböző vetélkedők kezdetekor pedig csepergett is. Ez senkit sem zavart, sőt, többen megjegyezték: a földek miatt kiadósabb áldás is érkezhetett volna és a rendezvényt az sem befolyásolta volna semmiben.

A vetélkedők az ügyességi versennyel kezdődtek. Fotó: Imre Péter

Rendszám mellett

A regisztráció után a gépek felvonulásával kezdődött a traktoros találkozó, ami a Diófa és a Rákóczi utca kivételével minden utcát érintett, és eljutott Munkástelepre is. A rendezvénytérhez a faluközpont felől tért vissza a menet, amelynek egyes szereplőit könnyen azonosíthatták a nézelődők. És ezt nem a rendszám segítette. A szélvédőkön, de más helyeken is, a tulaj, a sofőr személyesebb hirdetménnyel is ellátta járgányát, például Besze Zsófia Pálmonostoráról, Bála báró, Pirike, Gyurika, Dögvész, Szutyi, Tűzmadár, Dobos Jani és Tamás 1. De ott volt Botond is, aki vallomással üzent a traktorát vizslatóknak: Apámé! Oszt?, akadt aki bizonygatta, Eskü, gyári!, valamint közölte, Fake Taxi. Nem jöttünk volna rá...