Tekintettel a tartós melegre, illetve a hőségriadóra egyes intézmények továbbra is vízosztópontként is működnek Szentesen: a Művelődési és Ifjúsági Ház, a Szentes Ház, a Városi Könyvtár, a Városi Gyermekkönyvtár, a Családi és Gyermekvédelmi Központ, a Dózsa-ház, az I. sz. Idősek Klubja, a II. sz. Idősek Klubja, a Közösségi és Nappali pszichiátriai ellátások és a szentesi közös önkormányzati hivatal. Néhány helyszín légkondicionált helyiségeiben, az intézmény nyitvatartási idejében meg lehet pihenni, ezek a Városi Gyermekkönyvtár, a Családi és Gyerekvédelmi Központ, a Dózsa-ház, a Szentesi Központi Konyha, az Üdülőközpont aulája és a szentesi közös önkormányzati hivatal. A városháza munkatársai arra is felhívják a figyelmet, hogy gyerekeket, háziállatokat egy percre se hagyják a parkoló autóban. Még egy félárnyékban parkoló, leengedett ablakú jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet, akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot.