– A makói önkormányzat a jelenlegi formában 2016 óta segíti a helybeli általános iskolások szüleit. A különbség annyi, hogy a támogatás összege eredetileg 3 ezer forint volt, 2021 óta pedig 15 ezer forint – mondta el Farkas Éva Erzsébet polgármester szerdán, a tanévkezdést megkönnyítő utalványokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón. Ezen részt vett Székely Ildikó önkormányzati képviselő, család- és ifjúságvédelmi tanácsnok és Kincses Tímea, a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumi tagja – utóbbi azért, mert az önkormányzat ezen az alapítványon keresztül biztosítja a támogatást.

Az utalványok kiosztásáról tartott sajtótájékoztató. Fotó: Szabó Imre

Az utalványok már az iskolákban vannak

Mint korábban megírtuk, a képviselő-testület még év elején hozott döntést arról, hogy a város idei költségvetéséből 24 millió forintot különít el tanévkezdési támogatásra. Ebből az összegből 1582 diák kap utalványt. Most elhangzott, az utalványokat szerdán juttatták el az összesen 6 helyi intézménybe, és azokat ott a szokásos módon, augusztus 31-ig vehetik majd át a szülők. Aki bármilyen ok miatt nem tudja ezt az iskolában átvenni, az Infopontban kaphatja meg szeptember 30-ig.

Így néz ki az átvehető boríték és tartalma. Fotó: Szabó Imre

A lezárt borítékban a szülők egy 5 és egy 10 ezer forintos utalványt fognak találni, illetve egy tájékoztatót. Az utalványt szerte a városban 62 helyen lehet beváltani. Nem csak tanszerre, hanem bármi egyébre is, amire szükség lehet az iskolába járáshoz. Többek között nagyáruházakban, ruházati üzletekben fogadják el, de például fogászati kezelést is lehet vele fizetni.

Egyedi esetben kérni lehet

Ahogyan az a korábbi években jellemző volt, egyedi elbírálás alapján, külön kérelemre, bizottsági döntés alapján azok a makói általános iskolások is részesülhetnek idén az utalványból, akik valamilyen speciális okból tanulnak nem helyi általános iskolában. Információink szerint ilyen kérelmet általában csak néhányan nyújtanak be, az önkormányzat azonban ezeket a családokat is fontosnak tartja támogatni, és minden érintett igénylését el szokták fogadni.