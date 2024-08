Augusztus 17-től, szombattól több Szentesről induló helyközi autóbuszjárat menetrendje is módosul. A változás érinti az 5129-es számú, Szentes–Lapistó–Nagymágocs–Székkutas között közlekedő járatot. A munkanapokon 6:38-kor Nagymágocsról Szentesre, valamint munkanapokon és szabadnapokon 6:45-kor Székkutasról Szentesre közlekedő autóbuszok helyett a 6:30-kor Székkutasról induló járatot vehetik igénybe az utasok. A 5130-as Szentes–Derekegyház–Derekegyház (Tompahát) vonalon is változik a menetrend. A tanítási napokon 7:05-kor Szentesről Derekegyházára induló autóbusz helyett a 7:25-kor induló járattal utazhatnak. A tanítási napokon 7:20-kor Derekegyházról Szentesre induló járat pedig meghosszabbított útvonalon, Tompahát, Központtól a szentesi Zolnay utcáig közlekedik. Az 5132-es számú Szentes–Derekegyház–Nagymágocs–Orosháza útvonalon közlekedő autóbusz menetrendje is módosul. A munkanapokon 5:50-kor Szentesről Nagymágocsra közlekedő járat helyett a 6:30-kor induló 5128-as járattal utazhatnak az utasok.