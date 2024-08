Még július elején tette közzé az önkormányzat a gyorshír szolgálaton, hogy az ősszel először iskolapadba ülő gyerekek nevére kötelező a városkártya kiváltása, amit ingyen adnak.

Városkártya nem kell, de Vásárhely Étkezési Kártya igen, amíg nem készül el a kis elsősök diákigazolványa.

Fotó: Karnok Csaba / Illusztráció

Az elsősök szülei közül többen felháborodtak

„Elsős Szülők Figyelem! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elsős gyerekek iskolai étkezésének igénybevételéhez elengedhetetlen a Városkártya átvétele. Kérjük, hogy ezt legkésőbb július 31-ig tegyék meg, (Polgármesteri Hivatal fsz 24.), különben gyermekeik nem tudják szeptemberben igénybe venni az iskolai étkezést. Határidő: július 31. Kérjük, gondoskodjanak időben az ügyintézésről, hogy gyermekeik zavartalanul kezdhessék az iskolai évet!”

Sok szülőt felháborított az önkormányzat ellentmondást nem tűrő felhívása, ami azt jelentette, hogy városkártya nélkül nem étkezhet szeptembertől a gyermekük. Az önkormányzat azért választhatta ezt a módot, mert a diákigazolvány nem biztos, hogy elkészül szeptemberig.

Nem városkártya, hanem VÉT

A napokban kiderült, Márki-Zay Péter hivatalának közlése nem volt igaz, a kártya, amit az elsősök kaphatnak, nem is városkártya, hanem Vásárhely Étkezési Kártya. De ezzel is akad egy kis „bibi”.

A kormányhivatal az elsősök kötelező városkártyája miatt vizsgálódni kezdett, ennek eredményéről a Promenád24 számolt be. „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének 2024. július 24-i keltezésű tájékoztatása alapján a korábban közölt információkkal ellentétben a gyermekétkeztetést a jogosultak a Hódmezővásárhely Városkártyának egy egyszerűsített változatával, a Vásárhely Étkezés Kártyával (VÉK) is igénybe vehetik abban az esetben, ha nem készülne el az első osztályos diákok diákigazolványa szeptember 1-jéig. Ez a szülő döntése alapján vehető igénybe térítésmentesen, és csak ideiglenesen 2024. december 31-ig használható. A gyermekétkeztetés igénybevételét a vonatkozó önkormányzati rendelet térítési díj megfizetéséhez és azonosításhoz köti, ez a továbbiakban is megvalósítható érvényes diákigazolvánnyal” – írta a válaszban a kormányhivatal .