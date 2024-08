Ferencszállás mellett folyik el a Maros, és a faluhoz közeli partszakasz a táj szépsége, nyugalma miatt nemcsak a helybeliek kedvence, de népszerű kirándulóhely is egyben. Az önkormányzat a folyó mellett egy kirándulóhelyet is kialakított, ahol nemcsak padok, asztalok, de még tűzrakó hely is van.

A veszélyes ágak darabolásához Ferencszállás a makói tűzoltók segítségét kérte. Fotó: Jani János polgármester közösségi oldala

Ezt jó időben sokan látogatják – éppen ezért keltett nagy aggodalmat, amikor kiderült: a közelben – alighanem a nemrégiben tapasztalt erős szél hatására – leszakadt és fönn is akadt néhány tekintélyes méretű és súlyú faág. Ezek bármikor leeshettek volna, így komoly veszélyt jelentettek az arra járókra. A 6-8 méter magasan lévő ágak eltávolítása, amelyek közül némelyik többmázsás lehetett, speciális felkészültséget és felszerelést igényelt, ezért helyben nem tudták megoldani.

Az önkormányzat végül a makói tűzoltók segítségét kérte, akik végül mintegy egy órás munkával tudták a feladatot megoldani, azaz a balesetveszélyt elhárítani. A levágott ágakat fel is darabolták. Ezek nagy mennyiséget nem jelentenek, arra viszont alkalmasak lesznek, hogy akik jönnek bográcsozni, szalonnát sütni, erre felhasználhassák. A rönköket ott hagyták a pihenőhelyen, bárki vehet belőlük, ha kell.