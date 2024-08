Nem volt esélyük, hogy megmentsék azt a másfél-két hónapos kölyök vidrát, aki egy törölközőbe csavarva érkezett meg a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványhoz még tavaly télen. A keservesen síró állat mindössze fél percet élt a szakemberek kezeiben, utána feladta az akkor már vélhetően napok óta tartó küzdelmét. A Szilveszternek keresztelt vadállat emlékére vidra mentőhellyel bővül a központ. A 06 30 633-2900-as vadmentő diszpécser vonalon bejelentve már tudják is fogadni az elesett vidrákat.

Fontos lehetőség és feladat egyben, hogy Szentesen is fogadni tudják a mentett vidrákat. Fotó: Czímer Tamás / MW

Vidra a lakókocsiban

Nagy Tímea, a központ vezetője Szilveszter szomorú története kapcsán lapunknak arról mesélt: tudomásuk szerint két napot egy lakókocsiban töltött a vidra azokkal, akik megtalálták, majd miután nem evett és nem ivott, egy teljes éjszakára kitették a szabadba a decemberi mínuszokban. Az ötödik napon adták át az állatmentőknek, akik már nem tudtak segíteni rajta. Minden állat elvesztése megrázza őket, ám a kölyök vidra értelmetlen halála méginkább megviselte a csapatot. Nagy Tímea nem győzte hangsúlyozni, hogy a sérült, talált állatok mentéséhez a jó szándék roppant kevés, megfelelő tapasztalat és tudás nélkül csak a szenvedésüket hosszabbítják meg. Hiába próbálták megrágott hallal etetni az alig néhány hónapos vadállatot, koránál fogva esélytelen volt, hogy elfogadja. A legelső és legfontosabb feladat ilyenkor, hogy hozzáértőktől lehetőleg azonnal segítséget kérjenek.

Petesmalmi segítség Szentesnek

A szentesi vidra mentőhely kialakítását az országosan egyedülálló Petesmalmi Vidrapark vezetője, Balogh Márta segíti szaktanácsadással. A Belső-somogyi területen számos fiatal, sérült vidrát is gondoznak, a nem visszatelepíthető példányok pedig a park lakói maradnak. Nagy Tímea szerint fontos lehetőség és feladat egyben, hogy a lábodi mentőhely mellett az ország ezen felén is fogadhassanak vidrákat. A legfőbb cél persze az, hogy megfelelő gondozással felkészítsék őket a visszatérésre természetes élőhelyükre. A központ vezetője azt is elmondta: a legtöbbször azért maradnak magukra a kölyök vidrák, mert megzavarják őket, miközben az anya éppen átköltözteti a családot.