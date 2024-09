– Gratulálok Ferenczi Ferenc polgármesternek a sikeres energetikai pályázathoz, és ahhoz, hogy Tiszasziget az elmúlt tizenöt évben is folyamatosan fejlődött – mondta hétfőn a Vedres István Faluházban Mihálffy Béla. Az országgyűlési képviselő elmondta azt is, hogy az energetikai korszerűsítés után a településnek több pénze marad arra, amelyet a helyiekre költhet, akár szociális ellátásként is.

Öt önkormányzati épületet korszerűsítettek. Fotó: Gémes Sándor

A faluházban azért tartottak ünnepséget, mert a tiszaszigeti önkormányzat több mint 180 millió forintot nyert pályázaton energetikai korszerűsítésre, amelyet vissza nem térítendő támogatásként kaptak.

– Tiszasziget életében egy újabb mérföldkőköz értünk, hiszen öt önkormányzati épületet tudtunk korszerűsíteni a TOP Plusz programban. A munkák az év elején kezdődtek, és most fejeződtek be, vagyis a kivitelezők mostanra mindennel elkészültek

– mondta az ünnepségen Ferenczi Ferenc. A polgármester beszélt arról is, hogy a Szent Antal Katolikus Általános Iskolára költötték a legtöbbet, 58 millió forintot. Ebből napelemes rendszert építettek ki és hőszivattyúkat telepítettek.

– Úgy gondolom, hogy Tiszasziget büszke lehet arra, hogy a diákjaink nyáron klimatizált környezetben, télen pedig jól fűtött intézményben tanulhatnak – fogalmazott a polgármester.

A pályázati pénzből napelemeket szereltek a polgármesteri hivatalra is, ahol ugyancsak levegő és vízszivattyúkat telepítettek. Hasonló munkákat végeztek el a Vedres István Faluházon is, amelynek a födémrendszerét is leszigetelték.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a sportöltözőnk is megújult. De kiemelném a Gazdaházat is, ahol a napelemeken és a hőszivattyúkon kívül padlófűtést is telepítettek

– tette hozzá Ferenczi Ferenc.

A pályázatot egyébként a A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft. segítségével sikerült megvalósítani, amelynek a munkatársai összedolgoztak a tiszaszigeti önkormányzat dolgozóival.

Ferenczi Ferenc még annyit elmondott, hogy minden beruházást az eredeti tervek szerint sikerült megvalósítani.