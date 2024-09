Ezek a gyerekek a fogadó osztályt is veszélyeztetik egy hagyományos iskolában. Például egy autista, ha megijed a hangos zenétől az énekórán, a viselkedése tönkreteszi az egész csoport munkáját, ráadásul nincs is, aki szakszerűen meg tudná nyugtatni. Éppen ezért ez nemcsak a mi ügyünk. Nincs annyi gyógypedagógus a városban, hogy minden SNI-s gyerek megkapja a szükséges fejlesztést, nálunk viszont ez adott volt. Ennek köszönhetően a lemaradásukat be tudták hozni és aztán integrálni lehetett őket a társadalomba, hiszen az intellektusuk egyébként normális. Ha azonban nem kapnak segítséget, elvesznek