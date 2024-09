Magunk is meglepődtünk a gyorsaságon: az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon (ATIVIZIG) szerdán délelőtt fogadtak bennünket és este már jött a víz. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki ebben közreműködött

– mondta Szirbik Imre kiszombori polgármester szerdán, amikor vele együtt megnéztük, hogy sikerült a Vályogos tó feltöltése. Mint láttuk, a felgyülemlett víz még most is csordogál a tóba, de a munka lényegében befejeződött, a szivattyút már leállították.

Szirbik Imre polgármester a Vályogos tónál. Fotó: Szabó Imre

Vályogos – víz nélkül

Korábban megírtuk, a 6,8 hektáros tó tavaly szinte teljesen kiszáradt – akkor volt szükség először vízpótlásra, de sajnos, az idei nyár is forró és csapadékszegény volt. Bár eredetileg záportározónak épült, hosszú ideje horgász- és pihenőhelyként ugyancsak hasznosítják, ráadásul halak és madarak élőhelye is. Ezért különösen fontos volt a falu számára a feltöltés. Ezt a Marosból tavaly egy 14 kilométeres csatornán keresztül, két szivattyú közreműködésével oldották meg.

Olcsóbb megoldás

Közben sikerült találni egy rövidebb, mindössze 6 kilométeres utat a víznek a Csipkési csatornán keresztül, ami így egyetlen szivattyú révén jutott el a tóba. Bár néhol idén nyáron is lehetett a mederben száraz lábbal járni, a legtöbb helyen azért maradt valami a meder fenekén. Ezért 70 centivel kellett növelni a vízszintet, ami ezek után most egy méteres. Megtudtuk, a múlt évi akció költsége meghaladta a 3 millió forintot – ugyanez idén kevesebb, mint 1 millióba került. Egyrészt azért, mert egy szivattyút üzemeltetni olcsóbb, mint kettőt, másrészt azért, mert a rövidebb távolság miatt a közben elpárolgó, elszivárgó víz is kevesebb volt. A költséget teljes egészében a falu önkormányzata állta.

A kiszombori Vályogos a magasból. Drónfotó: Makói Városi Televízió

Reméljük, az év hátralevő része már nem lesz ilyen száraz, így további vízpótlást egyelőre nem tervezünk

– mondta Szirbik. Azt is hozzátette, hogy az iszapkotrás, aminek sok horgász örülne, már százmilliós kiadást jelentene. Ez meghaladja a horgászegyesület, de az önkormányzat lehetőségeit is.