Komoly agitáció folyt a faluban. A könyvünkben van is egy plakát, amin az olvasható: „A szülőföld hív!” Nem mindenki dőlt be az agitációnak. Édesapám azt mesélte, hogy az ambróziak különvonattal mentek Békéscsabára egy demonstrációra, olyan táblát is vittek magukkal, amin az állt, hogy „Nem megyünk Szlovákiába”. Vagyis voltak, akik maradtak, többek között az én szűk családom is, de a rokonok közül többen elmentek. Csehszlovákia szlovákiai részéből pedig 152-en érkeztek, nekik nem volt választási lehetőségük, őket Felsőszeliből telepítették Ambrózfalvára, sokkal rosszabb, szegényebb körülmények közé, mint amit otthon kellett hagyniuk. Édesanyám 16-17 éves volt, amikor idekerültek. Idén áprilisban jártam Felsőszeliben. Nagyapám szülőházát is megtaláltam, és a régi családtagok sírjához is ellátogattam