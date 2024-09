Mint megírtuk, Ambrózfalva nagy bajban van. A település számlájáról Csanádalbertihez vándorolt több mint 40 millió forint. A pénz nincs meg, mindkét település a csőd szélén táncol.

Ambrózfalva tartozik az óvodatársulásnak

Ambrózfalva nagyobb bajban van. A szociális ellátóközpontot felújító vállalkozást sem tudták kifizetni és az óvodájukat is be kellett zárni. Az alacsony gyermeklétszám miatt kevés normatívát kaptak, amihez gyermekenként évi 7-800 ezer forintot kellett hozzátennie az önkormányzatnak. Még a tavalyi „pótlásból” is tartoznak a pitvarosi óvodatársulásnak, idén pedig semmit sem fizettek, amit már nem tudott tovább finanszírozni a társulás. A hivatalos közlés szerint ideiglenesen zárt be az óvoda, de ennek az az oka, hogy a korábban elnyert pályázati források miatt fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak.

Az elbocsátott dajka néni segít

Az ambrózfalvi óvodásokat Tótkomlósra, Nagyérre, Pitvarosra és Csanádalbertire íratták be a szülők.

Az ambrózfalvi önkormányzat pedig vállalta a gyermekek óvodába vitelét, hazahozását.

De ez, az első nap nem ment simán.

– Nem minden gyermek ment szeptember 2-án reggel óvodába, mert nincs a sofőr mellett kísérő, akinek a jelenléte szükséges a gyermekek szállításakor. Keddtől, ha minden igaz, a dadus néni, akit egyébként éppen pénteken, az utolsó augusztusi munkanapon rúgtak ki az óvoda bezárása miatt, a szabadidejében, ingyen és bérmentve kíséri majd az óvodásokat – tudtuk meg a lapunkat értesítő szülőktől, akiket nagyon felháborított az eset. Már hetek óta eldőlt, hogy bezár az óvoda, az önkormányzatnak gondoskodnia kellett volna a kísérőről.

Az óvoda dolgozói felmentési idejüket töltik

Felhívtuk Dorotovicsné Gulyás Juditot, Ambrózfalva polgármesterét, aki azzal hárította el a megkeresésünket, hogy az óvodai ügyekben az óvodatársulás vezetője nyilatkozhat. Radó Tibor Pitvaros polgármestere, az óvodatársulás vezetője azt mondta ez igaz, csakhogy a gyermekek utaztatása nem a társulásra tartozik, az a település belügye.