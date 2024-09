Idén, szeptember 28-án szombaton a kukorica jegyében szervezik meg a Székács Elemér Családi Napot Árpádhalmon, a kastély udvarán.

Székács Elemér

Az esemény 10 órakor kezdődik, a neves növénynemesítő emléktáblájának koszorúzásával és a megnyitóval, amit a játékos családi vetélkedő követ. 12 órától motoros bemutatót tartanak, a hódmezővásárhelyi Slayers of the Streets Motoros Egyesület jóvoltából. 13 órától várják a kukoricalisztes süteményeket a falu ügyes kezű asszonyaitól, férfijaitól. 14 órától egészségügyi szűrés lesz, majd 16 órakor gyújtják meg a Szent István napi tüzet, a Szentesi Dobkör közreműködésével. A nap folyamán a szülői munkaközösség ruhavásárt tart, a bevétellel az óvodásokat támogatják. Egész nap lesz arcfestés és gyerekbüfé is.