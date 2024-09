Mindenki érzi, hogy nagy lehetne a baj. Nem véletlenül mozgatta meg az egész Északnyugat-Magyarországot a dunai árhullám; korra, nemre, rendfokozatra való tekintet nélkül mindenki ott van, összefogott a társadalom, pakolják a zsákot, ideiglenes gátat emelnek, ott segítenek ahol tudnak

– mondta portálunknak Molnár Zsolt, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár idén májusban dandártábornokká kinevezett parancsnoka, aki Kismaroson és Dunabogdányban járt a napokban. Az árvízi védekezésben ugyanis a vásárhelyi alakulat több századnyi katonája vesz részt.

Dudás Ferenc őrnagy (balról), református tábori lelkész közösséget vállalva a vásárhelyi alakulat katonáival.

Fotó: Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár

Tervek a protokoll szerint

Veszélyhelyzeti protokoll esetén akár egy óra alatt összeáll a honvédség operatív csoportja, hiszen a szervezés sok esetben – ahogy a dandártábornok is megfogalmazta – kritikusabb és összetettebb feladat a tényleges munkavégzésénél. Így volt ez a korábbi, rendkívüli dunai és tiszai árhullámoknál, a magyar vasút történetének egyik legsúlyosabb, 1994-es szajoli vonatbaleseténél, a 2010-es, több emberéletet követelő kolontári vörösiszap katasztrófánál, vagy a kórházak koronavírus alatti fertőtlenítésekor is, amikor rendkívül gyorsan és nagy erőkkel kellett egy váratlan vészhelyzetre reagálni. A mostani árvíznél, az előzetes információkkal együtt is a bejáratott protokollt, a vezetési a kommunikációs rendszert követve kellett megszervezni a feladatokat.

Önzetlenség a civilektől

A munka feszített, de a szervezettségnek, a különböző hivatalos szervek, a vízügyes szakemberek, a katasztrófavédelem, a honvédség közötti együttműködésnek köszönhetően nyugodt a parancsnok tapasztalata szerint. Úgy a homokzsákok pakolása, mint az eszközök szállítása, a felszerelés őrzése, vagy például az ellátmány megszervezése, minden gördülékenyen halad. Mint mondta: ahogy korábbi helyzetekben, úgy ezúttal is meglepte a szinte kérés nélküli önzetlen összefogás. Megható az ott élők hálája, de örömmel látta azt is, hogy a hivatásos és szerződéses katonák mellett a tartalékos állomány is kiveszi részét a védekezésből, ami a katonáknak és a civil társadalomnak egyaránt fontos üzenet.