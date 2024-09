Komoly forgalmi dugó alakult ki péntek reggel a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolához vezető kerékpárúton. Ezen a napon az iskola csatlakozott az autómentes naphoz. A bejáratnál a tanárok tableten és okostelefonon regisztrálták, ki mivel érkezett. – Ne menjetek tovább! Jó reggelt, mivel érkeztél? – szólt a diákok után Farkas Zsuzsa, majd bepötyögték a választ. Az egyik gyakori válasz az volt, hogy autóval és gyalog, hiszen akit kocsival hoztak, végül az is gyalogolt az autótól az iskoláig.

Sok mórahalmi általános iskolásnak a kistestvére is kerékpározott pénteken. Fotó: Arany T. János

Európa szerte 2024. szeptember 16. és 22. között rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek idén is az Autómentes Nap lesz a záróeseménye, most vasárnap. Az európai autómentes nap a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott rendezvénysorozat. A mórahalmi iskolások amúgy is környezettudatosak, sokan járnak kerékpárral, vagy gyalog iskolába. Kazi Mária igazgató hozzátette, korábban, egy évtizeddel ezelőtt azért több gyerek járt kerékpárral, de így is megtelnek az iskola kerékpártároló.

A harmadik osztályos Bence azt mondta, télen is biciklivel jár, legfeljebb felvesz még egy kabátot. A második osztályos Maczka Lili édesanyjával, Orsolyával érkezett szép új kerékpárján. Az anyuka elárulta, Domaszéken dolgozik, ezért autóval kényelmesebb, de amikor tehetik, biciklivel jönnek. Lili rózsaszín kerékpárjának hátuljára jó nagy kosarat erősítettek, hogy abba tudja tenni az iskolatáskát.

A második osztályos Maczka Lili édesanyjával, Orsolyával érkezett szép új kerékpárján. Fotó: Arany T. János

Az osztályok versenyeztek is, hogy melyikből érkeznek a diákok nem autóval, a nyertes osztályok öko-pontokat és apró ajándékot kapnak.