– Tetőfelújításba kezdtünk, vagyis cserepek, a tetőlécek és a teljes tetőszerkezet javítása történik az iskolában – mondta hírportálunknak a szegedi Baptista Gimnázium és Technikum igazgatója.

Nem mindegy, hogy milyen cserép kerül az épületre. Fotó: Karnok Csaba

Bucskó József hozzátette, hogy egy védett, száz éves épületben tanulnak a diákok, és már éppen ideje volt a felújításnak, mert ez alatt az idő alatt már elhasználódott.

Marad a régi tető külső

– Mivel védett épületről van szó, a korábbi jellegnek meg kell maradnia, vagyis a külső sokban nem változik. Marad például a mérete. És mivel a szerkezeten nem változtatunk, különleges engedélyek sem kellettek a beruházáshoz, de természetesen bizonyos szabályokat be kellett tartani a tervezőnek, például azt, hogy vörös színű kerámiacserép kerüljön az épületre – folytatta Bucskó József.

Fontos része a beruházásnak, hogy a tetőtérben új tantermeket is kialakítanak. Azonban ezzel is sok munka lesz, hiszen az 1906-ban épült ház tetőterében sok kémény volt, amiket a termek kialakítása miatt el kellett bontani. Ráadásul akkoriban a tetőteret is földborítással hőszigetelték, amit most szintén le kell cserélni.

Egyre több gyerek jelentkezik

– A ház 2017 óta a Baptista Szeretetszolgálat tulajdona, és már azóta is sok mindent korszerűsítettük rajta. A modern oktatásnak megfelelő eszközökkel szereltük fel. Természetesen a mostani beruházást is saját forrásból finanszírozza a szeretetszolgálat. Jelenleg 60 millió forintos kiadásnál tartunk, de a vége valószínűleg 100 millió forintnál is többe kerül majd – mondta a költségekről az igazgató.

A tetőtér bővítésére egyébként azért van szükség, mert egyre több gyerek jelentkezik az iskolába, ahova jelenleg 214 nappali tagozatos diák jár. Rajtuk kívül vannak esti tagozatosok is, és előfordul, hogy a kettő átfedi egymást: az iskolában tulajdonképpen reggeltől estig folyamatos azt oktatás.