Az egyik kilencedikes bedős diák számára úgy kezdődött a tanév és a kollégiumi beköltözés, hogy a fiúval együtt érkeztek a karbantartók, akik bevonultak vele a szobába és megkérték, hogy feküdjön bele az ágyba. Dani Andor ugyanis olyan nagyra nőtt, hogy az ajtókon is csak úgy fér be, ha lehajtja a fejét. A kollégiumi ágyának pedig le kellett szerelni a végét, hogy elférjen rajta a lába kinyújtva. Andort gyorsan, már az első nap elején megismerte az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium közössége.

Fotó: Karnok Csaba

Az ásotthalmi erdészeti iskolában három szakmában – lovász, erdőművelő-fakitermelő és erdésztechnikus – 32 kilencedikes tanulóval indult a tanév hétfőn délelőtt. Összesen több mint 200 diáknak csengettek be az intézményben.

A 2024/25-ös tanév első tanítási napján, hétfőn a kollégista tanulókat 9 és 12 óra között várták. Az iskola kollégiumában a beköltözés alkalmával már a kilencedikesek között ismerős arcokat találtunk. A mélykúti Radvánszki Noel a tavaly novemberi nyílt napon járt az iskolában, ahol mi is találkoztunk vele. Noel a 4-es szobát foglalta el három másik évfolyamtársával. Elárulta, hogy egy kicsit még izgul. Még azt is elmondta, hogy két másik középiskolába is ellátogattak szüleivel tavaly, de neki a Bedőben az iskolán kívüli foglalkozások – íjászkodás, madarászás és az erdei biciklizés – tetszettek a legjobban, ezért választotta az ásotthalmi intézményt. A büfében Noel szüleivel beszélgettünk, amikor a 11. osztályos Lukács Ádám ült le mellénk, majd meg is volt a közös téma: a foci és a gyakorlat. Ádám segítőkész volt, a délelőtt folyamán még több szülőt és kilencedikes elkísért a kollégiumtól az iskola udvarában található büféig. Az első tanítási nap hivatalosan a tanévnyitó ünnepséggel kezdődött 12.30-kor, majd 14 órakor Ásotthalmon is becsöngettek az első órára.