A Beregszászi Szakipari Líceum négy diákja és két pedagógusa látogatott a mórahalmi szakképző iskolába a napokban. A mindig vidám kis csapatot Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium igazgatója kalauzolta körbe az iskolában, majd a kollégiumban. Ez utóbbit alaposan körbejárták, megtekintették a mosodát és a könyvtárat is, de még az egyik fiú szobában is szétnéztek. A fiúk persze nem voltak bent, a rend viszont meglepő és lenyűgöző volt. A lányok és kísérőjük a matrac puhaságát is ellenőrizte.

A beregszászi csapatot a hódmezővásárhelyi Bihacsy László, a Szabadtűzi Lovagrend zsűri jogú tagja, a szabadtűzi sütés-főzés mestere hozta össze a mórahalmi az intézménnyel. A mórahalmi szakképző két szakoktatja, Pápai Péter és Kis Sándor szakoktatók mindketten a lovagrend tagjai. A kárpátaljaiak rendszeresen részt vesznek magyarországi főzőversenyeken például a lovagrend ecseri megmérettetésén. Most egy nappal korábban érkeztek, hogy Mórahalomra is el tudjanak látogatni. A két cukrász és két szakács tanulót Roldugina Marina pedagógiai szakmai vezető és Britvák Valentina igazgatóhelyettes kísérte el.

A kollégium teraszán a mórahalmi intézmény igazgatója elárulta, hogy hosszú ideje dédelgetett álma, hogy minden határon túli iskolából meghív egy-egy társaságot egy nagy gasztronómiai találkozóra. A cél, hogy Csíkból, Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból érkezett csapatok oktatókkal, diákokkal együtt töltsenek egy hétvégét Mórahalmon. Azt is gyorsan hozzátette, hogy erre már megvan a pályázati forrás, így még ősszel megvalósulhat a nagy gasztronómiai találkozó.