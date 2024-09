Rendezni kell a bérlakások ügyét Makón! – ezzel a felütéssel tett közzé bejegyzést közösségi oldalán Czirbus Gábor, a belváros egy jelentős részét is magában foglaló 7. választókerület önkormányzati képviselője még augusztusban. Korábban egyébként megírtuk, Makón bő 200 ilyen ingatlan van.

Ebben a makói tömbben is vannak önkormányzati bérlakások. Fotó: Szabó Imre

Bérlakások problémával

– Nagyon sok panaszt kapok rendszeresen a szomszédoktól, környékbeliektől egyes önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban. Nem csak a saját választókerületemből – indokolta meg akkor Czirbus Gábor a nagy visszhangot kiváltó bejegyzést. A képviselő leírta benne, egyre több bejelentés érkezik a társasházi közös képviselőkhöz, az önkormányzathoz és a rendőrséghez amiatt, hogy egyes bérlők nem hajlandók betartani a társas együttélés szabályait. Ráadásul ilyenkor többnyire az is kiderül, hogy az illető például nem rendelkezik érvényes szerződéssel, esetleg nem fizeti a bérleti díjat, a közüzemi számlákat vagy nem vigyáz az ingatlan állapotára.

A városatya lapunknak augusztusban azt nyilatkozta, úgy gondolja, szigorúan át kellene nézni a szerződéseket és ellenőrizni, a bérleményekkel minden rendben van-e. Azokkal pedig, aki hátralékot halmoztak fel, ne tartsa fenn a jogviszonyt a város – javasolta. Azt is megígérte: a témát napirenden fogja tartani.

Tényleg ellenőrzik

A legutóbbi testületi ülésen kiderült, ez nem üres ígéret volt, hiszen terítékre került egy tájékoztató a hat hónapnál régebb óta fennálló díjhátralékok miatti bérleti szerződések felmondásáról. Az anyagot a képviselők zárt ülésen tárgyalták, ezért a képviselőt arra kértük, általánosságban, tiszteletben tartva azokat a jogokat, amik miatt nem volt nyilvános az ülés ezen része, adjon nekünk is tájékoztatást.

– Kiderült, a probléma a bérlakásállomány jelentős, több tucatnyi részét érinti – tudtuk meg tőle.

Azt is elmondta, a felülvizsgálat során az is előfordult, hogy jelezték a hajlandóságot a hátralék egy összegű rendezésére, így ez a szerződés érvényben maradhat. És hangsúlyozta, olyan bérleti jogviszonyok esetében is kerülhet sor felmondásra, ahol rendőrségi vagy hatósági feljelentést tettek a bérlő ellen.