Módszertani börzét tartott az ÁGOTA Közösség gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek ÁGOTA Falván. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézményrendszere rendhagyó szakmai eseményére 60 szakember látogatott el. Ők nyolc témában ismerhettek meg olyan változatos módszereket és technikákat, melyeket be tudnak olvasztani a mindennapi munkájukba. Az érdeklődők kipróbálhatták a szociális cirkusz módszerét, ahol például labdákkal zsonglőrködtek, valamint a jógát és a játékpedagógia eszközeit különböző társasjátékokon keresztül. Hallhattak a drogprevencióról és a Pozitív Fegyelmezés módszere is előtérbe került. Kristóf Pál, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani intézményrendszer-vezetője elmondta, hogy a börzén bemutatott módszerek többsége nemcsak a gyermekeknél, hanem a szakembereknél is alkalmazható szakmai énképük erősítése érdekében. A lelki öngondoskodással foglalkozó workshopnak például ez volt a célja, ahol egyfajta „lelki snack” segítségével tartották karban mentális egészségüket a résztvevők.