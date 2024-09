Harminc évnyi polgármesterkedés után az ember elfárad. Úgy gondoltam, ideje az eddigieknél jobban figyelni az egészségemre

– mondta Horvát Lajos, Királyhegyes hamarosan távozó polgármestere arról, miért nem indult újra a helyhatósági választáson. Úgy gondolja, büszkén adhatja majd át hivatalát októberben.

Horváth Lajos polgármester és Lázár János honatya átadták azt a felújított utat, ami Királyhegyest köti össze az autópályával. Archív fotó: Szabó Imre

Horváth a siker titkáról

Ha valaki Királyhegyesen jár és szétnéz, azt láthatja, a falu tiszta, rendezett. Minden középületünk megújult, az utak burkolata szilárd, a járdák jók. Más falvakkal ellentétben van postahivatalunk, óvodánk, iskolánk, patikánk és háziorvosunk is

– foglalta össze a lényeget. Hozzátette, ez persze rengeteg fejtörés és munka eredménye. Azt reméli, az utódok ugyanebben a szellemben folytatják majd.

Biztosan furcsa lesz a váltás

– mondta azzal kapcsolatban, mire számít, miután átadja a polgármesteri teendőket.

Mint fogalmazott, eddig a munkája volt az élete. Ezután reményei szerint több ideje lesz a családra, az unokákra, az utazásra és a kertészkedésre. Természetesen azt követően is Királyhegyesen marad, hogy átadta a polgármesteri teendőket. A faluba 1975-ben nősült, azóta folyamatosan itt élt és most is ide köti minden – itt laknak, itt a gazdaságuk.

Kapós volt a széke

Királyhegyesen egyébként, miután Horváth Lajos bejelentette, nem indul újra, meglepően sokan, heten jelentkeztek a pozícióra. Mint akkor megírtuk, a 616 lakosból 489 szavazhatott, azaz közülük minden 70. polgármester-jelölt volt.

Merem remélni, azért volt ennyire kapós a polgármesteri szék, mert sokakat inspirált, hogy látták, egy ilyen kis faluban is nagyon sok mindent el lehet érni ebben a tisztségben

– szolgált lehetséges magyarázattal a különösnek tűnő jelenségre.

A falu végül a makói illetőségű, független Verebes Anitát választotta polgármesterré. Ahogyan a többi megválasztott polgármestert, úgy természetesen őt is kerestük, többször is, felajánlva a bemutatkozás lehetőségét. Eddig nem élt vele.