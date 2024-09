Két hét szünet után újra jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A mostani adásban is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró beszélgettek az utóbbi időszak fontos, és kevésbé fontos történéseiről. Szó volt az adás első felében a szegedi Wesley-iskola bezárásáról, valamint az iskolakezdésről, ami egy kislánynál a skarláttal köszöntött be. De a szereplők megpróbálták megfejteni azt is, hogy hogyan érezheti magát az a két űrhajós, akik csak egy hétre mentek az űrállomásra, de hosszú hónapok lesznek az ott-tartózkodásból. És ismét szóba került a magyar színészlegenda, Michelle Wild is.