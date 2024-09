A vajdasági Ürög településsel közösen vesz részt élelmiszermentő programban Ásotthalom. A határ menti nagyközség képviselői szerdán utaznak Ürögre, amikor hivatalosan is elindul a program. A határon átnyúló együttműködési megállapodás közelmúltban írta alá Papp Renáta polgármester és Srdjan Budimcic Banka Hrna Vojvodina képviselője. A projekt nagyjából két évig tart, Ásotthalmon élelmiszermentéshez szükséges gépjárművet vesznek, amivel a felajánlásokat, illetve adományokat eljuttatják a rászorulókhoz, továbbá szakmai workshopokat is szerveznek, Ürögön pedig tárolócsarnokot építenek.

Együtt ment élelmiszert Ásotthalom és a vajdasági Ürög. Erről írtak alá együttműködési megállapodást a közelmúltban. Fotó: Ásotthalmi Önkormányzat

Jó gyakorlatok az élelmiszermentésben

– A partnerünk módszereit, illetve ezt a gyakorlatot igyekszünk itt, hazai körülmények között megvalósítani. Mi is igyekszünk majd élelmiszermentést, illetve termőföldi zöldség-gyümölcs primőr termékmentést végrehajtani. Ez egy szociális típusú projekt lesz. Szerencsére már most is nagyon jól működő adománykörök vannak a településen, de úgy gondoljuk, ezt lehet fokozni. A szakmai megbeszélések célja, hogy az EU-s és magyar jogszabályoknak megfelelő feltételrendszert megismerjük, hiszen tudjuk, hogy Szerbiában teljesen más a jogszabályi környezet. Nálunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület fogja össze ezt az élelmiszermentő akciót, úgyhogy velük is partnerséget, illetve szakmai tapasztalatcserét építünk ki. Lesz a projektben lehetőség arra, hogy honlappal, illetve applikációval segítsük majd a rendszerbe csatlakozókat. A cél, hogy a termőföldön meglévő terményfeleslegről értesüljünk, és ezt el tudjuk juttatni olyan rászoruló rétegeknek, akik adott esetben ehhez nem jutnának hozzá – magyarázta a polgármester. Hozzátette, ugyanez működhet az élelmiszerüzletek esetében is úgy, hogy a lejárat előtt álló, vagy utolsó napon szavatos élelmiszerek, ha értékesíteni már nem tudják, el tudjanak jutni rászorulókhoz.