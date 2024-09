Még mindig nem jelentkeztek a gazdái annak a két biciklinek, amelyekről még június elején, olvasóink jelzése alapján írtunk. Most egy facebook-bejegyzésben hívta fel rájuk a figyelmet valaki.

Fotó: Szabó Imre

A kerékpárokat egy elsőbbségadásra felhívó táblához zártak – egyébként igen erős lakatokkal – a makói Mikes Kelemen utcán. Ottani lakók szóltak nekünk, akik szerették volna, ha végre elviszik a feledékeny tulajdonosok. Akkor már két hete vártak sorsukra, Pedig nem régi, ráadásul jó állapotú és ránézésre drága drótszamarakról van szó. Volt, aki első cikkünk megjelenése után arra tippelt, hogy az egy saroknyira lévő buszmegállóhoz tartva zárják le valakik nap mint nap ezeket, de egy szemtanú azt mondta, hétvégén is a táblához zárva várakoznak bő három hónapja.

A már említett bejegyzés nyomán megint megnéztük a bicikliket. Szemmel láthatóan ugyanolyan helyzetben, azaz érintetlenül állnak nagyon régóta. Csupán annyi változott, hogy közben elkezdtek rozsdásodni, a gyomnövények a küllők közé nőttek, a gumik leeresztettek, illetve az egyik járműről lelopták az ülést.

Mint korábban is megírtuk, Makón szinte helyi népszokás a biciklit lelakatolni, aztán sorsára hagyni akár hónapokig, évekig is. Félő, hogy ugyanerre a sorsra jutnak ezek is.