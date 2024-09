Érték és Minőség Nagydíj elismerésben részesítették a hódmezővásárhelyi CSOMIÉP Kft. egyik innovációját is.

A rangos elismerést Mészáros Antal, a cég ügyvezetője a Parlamentben vette át szeptember 12-én. Fotó forrása: CSOMIÉP Kft.

Az Érték és Minőség Nagydíj termékeinek a piacon is bizonyítani kellett

– A díj neve korábban Terméknagydíj volt, majd Érték és Minőség Nagydíjjá alakult át. Utóbbi néven már ötödik alkalommal nyertük el a díjat és a védjegyet – mondta lapunknak Mészáros Antal ügyvezető.

A díjra a vállalkozásoknak pályázniuk kellett, amelyet egy gazdasági szakemberekből álló zsűri bírált el. A pályázati feltételek egy része minden évben változik.

– Lényeges szempont, hogy a pályázaton olyan termékekkel lehet indulni, amelyekről nem csupán mi gondoljuk, hogy jó, hasznos és értéket képvisel, hanem amik már a piacon is bizonyítottak – részletezte Mészáros Antal.

Az építőipari betonelemeket gyártó vásárhelyi cég idén kisvasúti átjáró panellel pályázott, amely azokat az átmeneti lépcsős elemeket is tartalmazza, amelyek szükségesek a szintbeli kereszteződésekhez.

Zökkenőmentes áthaladást biztosít

– Leegyszerűsítve, olyan betonelem panelt készítettünk, amely a kisvasúti szintbeli átjárókban szinte észrevétlenné teszi a járművek áthaladását, vagyis nem zökkennek, amikor áthajtanak a sínen. A sínt egyébként a helyszínen építik be a betonpanelbe. Már több keskeny nyomtávú vasúti átjáróban is megtalálható a fejlesztésünk, főként erdei vasutaknál alkalmazták, ahol akár gazdasági, vagy személyforgalom zajlik. Aki Lillafüreden jár, a kisvasúti átjárókban megtapasztalhatja, mit tud a most elismert átjáró panelünk – tudtuk meg Mészáros Antaltól. Tavaly egyébként a konzolos közlekedési előregyártott betonelem család létrehozásáért kapták meg az Érték és Minőség Nagydíjat, amelyet a kerékpáros és gyalogos forgalom számára fejlesztettek ki.

Száznégy dolgozót foglalkoztatnak

A betonelemeket gyártó céget 1989-ben alapították. Termékeiket belföldön értékesítik, főként állami és önkormányzati projektekhez. Jelenleg 104 dolgozót foglalkoztatnak, ami kevesebb, mint tavaly. Az ügyvezető elmondta, a gazdasági környezet miatt kellett racionalizálni a létszámot. A cég tavalyi árbevétele elérte az 5 milliárdos árbevételt.