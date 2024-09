Delta egyszer már elveszett, de szerencsére visszakerült a hódmezővásárhelyi tűzoltókhoz. A katasztrófavédők macskája olykor pofonokat is oszt az állománynak, karmol és harap is olykor, de tőle még ezt is elviselik, mert az ujja köré csavarta a fiúkat.

Megmutatjuk az egyetlen nőnemű lényt, akinek még a hisztijét is elviselik a tűzoltók. Mit elviselik…?!? Egyenesen jelentkeznek a pofonért. Te tudod, miért?

– olvastuk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos közösségi oldalán. Azt írják, Delta egyébként kifejezetten házsártos a csaj.

Fotó: Hódmezővásárhely HTP

– Ellenőrzi a szereket reggelente, benéz a parancsnoki irodába, ahonnan ügyesen kilóg az ablakon és már kint is van. Kajálni persze mindig megy, és a kevés simogatást sem veti meg, de eléggé határozott a személyisége. Nem ölben fekvős macska, azonnal harap és karmol, ha éppen ahhoz van kedve. Az otthona, vagyis a hódmezővásárhelyi laktanya továbbra is ötcsillagos szállás, fürdőzik a szeretetben, persze csak annyiban, amennyire éppen szüksége van. Az ujja köré csavarta a tűzoltókat – derült ki a teknőc tarka cicalányról.