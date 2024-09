Több mint 110 ezren buliztak idén a SZIN-en

A legtöbben Azahriah koncertjén voltak – ő és több másik előadó is pozitív élményekről számolt be közösségi oldalán. Akinek pedig már most hiányzik a szegedi fesztivál, annak jó hír, hogy megvan a jövő évi időpont.

Újraélesztéshez riasztották a szegedi mentőst, de buli lett a vége – VIDEÓ

Dr. Kékes-Szabó Judit, Szeged közismert és elismert mentőorvosa, 39 év szolgálat után nyugdíjba vonult. Nyugdíjba vonulásakor egy megkezdett újraélesztéshez riasztották, ahol munkatársai meglepetés bulival búcsúztatták őt.

Visszakapta régi homlokzatát a deszki iskola

Amint lesz rá pályázat, a tetőt is szeretnék felújítani, ott is figyelembe véve majd a korábbi, az eredeti állapotokat.

Hajléktalanok balhéztak a Dugonics téren

Három szirénázó rendőrautó jelent meg szerdán kora délután a szegedi Dugonics téren.

Látványosan halad a vásárhelyi honvéd középiskola építkezése

Sportcsarnok, oktatótermek és kollégium is lesz a Vásárhelyen épülő kadétiskola területén. A 230 diák fogadására alkalmas oktatási központban a tervek szerint a 2026-2027-es tanévben indulhat el az első tanév.

Szegedi kézilabdázó a nyár legnagyobb igazolásai között

Hamarosan elrajtol a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új idénye. Ennek apropóján az európai szövetség (EHF) rangsort állított fel az öt legnagyobb és legfontosabbnak ítélt átigazolásról. Ezt a listát a Pick Szeged norvég jobbátlövője, Magnus Röd nyitja, míg a Veszprém új vezetőedzője, Xavi Pascual zárja. A szegediek egyébként a második győzelmüket is megszerezték a hazai bajnokságban szerda este a Gyöngyös ellen.