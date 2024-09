Kós György társadalmi megbízatású polgármester volt, emellett 1989-től a település háziorvosaként is dolgozott. Úgy tudjuk, most mindkét hivatásával felhagy. Kós György az idei választáson is indult, de alulmaradt Várdainé Antal Erikával szemben, Fábiánsebestyén változást szeretett volna a településvezetés élén.

Várdainé Antal Erika hivatalba lépése után áttekinti a lehetőségeket. Fotó: Kovács Erika

A családja is sokat dolgozott a közösségért

Várdainé Antal Erika Fábiánsebestyénen nőtt fel.

– A gyökereim idekötnek. Számomra nagyon meghatározó volt ez a közösség. Anyukám konyhás néni volt, sokat tett a faluért, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy magam is közösségi emberré váljak – mondta el az új polgármester, aki könyvelő lett. Szentesen saját irodája van, sokoldalúsága miatt mert belevágni a kampányba. Édesanyja halála után a család vendégházzá alakította át a szülői házat. Azóta cukrászdát, cukrászüzemet is nyitottak és egy panziót is bérelnek. Az új polgármester férjezett, három gyermeke van.

Megszépítik a temetőt is

– Első körben, a tevékenységeim miatt, nemet mondtam a polgármester-jelölti felkérésnek, de átgondoltuk a családdal és úgy döntöttünk, hogy mégis indulok, mert azt szeretnénk, ha fejlődne a falu, visszakapná régi pompáját – mondta lapunknak Várdainé Antal Erika. Az új polgármester hivatalba lépése után először minden téren rendrakásra törekszik, több reformot is tervez. Célja a munkahelyek megtartása, csapatmunkában gondolkodik. Szépítené a falu küllemét is, azt ígérte, halottak napjára a temető is méltó lesz a megemlékezésekre.

Fábiánsebestyén lehetőségei nincsenek kihasználva

– Szeretném már látni a település pénzügyi helyzetét, hogy átlássam, mennyi forrásunk lehet például pályázati önerőre, saját fejlesztésekre. Az intézmények működését is át kívánom tekinteni, erősíteném az egymás közötti együttműködésüket. Sok olyan lehetőség, vagy inkább kincs van Fábiánsebestyénen, amik nincsenek kihasználva. Van egy több ezer éves templomromunk, felújított szélmalmunk, de ezek jelenleg nincsenek kiaknázva. Az étkezde felújítására a jelenleg regnáló vezetés nyert pályázatot, aminek megvalósítása már a mi feladatunk lesz – vázolta terveit a település vezetője.