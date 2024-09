Az Attila utca kőlyuk felőli végén alakítja ki a szegedi önkormányzat a Szegedi Zsidó Hitközség kezdeményezésére a jobb oldalon a Löw Lipót, a bal oldalon pedig a Löw Immánuel parkot. A jelen idő azért indokolt, mert noha a parkfelújítás első üteme lezajlott, legalább ugyanennyi munka várat még magára a második ütemben.

Fotó: Gémes Sándor

Ahogy Binszki József várospolitikai alpolgármester fogalmazott a csütörtöki átadó ünnepségen, a szakrális terület kialakítása zárult le most, amelynek költsége 68 millió forint volt, a megközelítőleg ugyanekkora összegbe kerülő második ütemben pihenőparkot is kialakítanak padokkal, sétányokkal, 15 új fát ültetnek és egy lakossági konyhakertet is létesítenek.

Mindkét parkban egy-egy emlékhelyet alakítottak ki Szeged két legendás főrabbijának, az emlékműveket Székó Gábor szobrászművész alkotta meg.

Az avatóünnepségen Löw Lipót és fia, Löw Immánuel életútját és világhírű munkásságát Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (MAZSIHISZ) elnöke és Hidvégi Máté, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem címzetes egyetemi tanára összegezte.

Grósz Andor úgy fogalmazott, hogy Löw Lipót és Immánuel munkássága, életműve messze túlmutatott a város határain, nagyban meghatározta a hazai neológ zsidóság életét. Löw Lipót érdemei között felidézte, hogy morvaországi születése ellenére elsőként kezdett rendszeresen magyar nyelven prédikálni, támogatta a zsidók részvételét az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban, bevezette a királyért és a hazáért mondott imák hagyományát. A szabadságharc bukását követően, 1850-től 25 éven keresztül haláláig töltötte be a szegedi főrabbi hivatalát. Szaktekintély volt alkalmazott teológiai kérdésekben, zsidó szertartásrendben és oktatásban. Ő adta ki az első magyar nyelvű, zsidó prédikáció-gyűjteményt.