– Négy és fél évvel ezelőtt, a pandémia idején kezdtük el építeni az új adventista közösségi házat a Dr. Bod Árpád u. 1-3. sz. alatt. Ráadásul még a közbeszólt az építőanyagárak emelkedése és az infláció is. Azóta azonban szerencsére az épület és a benne működő közösség Sándorfalva és a környék egyik meghatározó szellemi-lelki központjává vált – mondta lapunknak Mihalec Gábor.

A lelkész hozzátette, hogy mivel az épületet pályázati támogatások nélkül, kizárólag adományokból, magánfelajánlásokból építették fel, eltartott egy ideig, amíg minden az álmaik szerint készült el, de most végre olyan állapotban van az épület, hogy szombaton megtartották a felszentelő ünnepséget. Az ünnepség protokolláris részét délelőtt tartották a meghívott vendégekkel. Délután viszont az egész települést, sőt a környező falvakat és városokat is bevonták a közös ünneplésbe.

– Ezért szerveztük meg a Juharfás ligetben a Gyere, ahogy vagy! családi napot. A program 14 órától indult és tele volt izgalmasabbnál izgalmasabb elemekkel. Igyekeztünk természetesen a család minden tagját megszólítani. Volt arcfestés, ugrálóvár, lufihajtogatás, kézműveskedés, rendőrautó bemutató, bábelőadás, és még sok más meglepetés is. Tudjuk, hogy Istennek nagyon fontos a fizikai egészségünk. A Bibliában rengeteg tippet ad nekünk arra, hogy miként éljünk hosszú, egészséges és boldog életet. Ehhez hozzátartozik a testmozgás is. Így a családi napon mindenki megmutathatta, mennyire fitt és ügyes, ezért dekázóversenyt is szerveztünk – tette hozzá Mihalec Gábor.

Érdekesség, hogy a sándorfalvi adventistákkal együttműködik a Déli Blokk Motoros Egyesület, így a gyerekek felülhettek az egyesület tagjainak motorjaira, sőt még egy kört tehetnek is velük. A nagyszínpadon pedig egész délután keresztény előadók koncertjeit láthatta a közönség. A nap záróeseménye a hazai keresztény könnyűzene ikonikus alakjának, Pintér Bélának a koncertje volt.