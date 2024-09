Hódmezővásárhelyen, a választás elvesztése után, mivel Márki-Zay Péter képviselői mind a 10 egyéni választókörzetben mandátumot szereztek, felmerült, nem biztos, hogy a 4 listáról bejutott Fidesz-KDNP-s képviselőnek be kellene ülni a képviselői padsorokba. Ezt Herczeg Sándor politológus is felvetette, illetve a helyi kormánypárti online újság még szavazásra is bocsátotta a kérdést, ahol a többség az aktív közgyűlési részvétel mellett tette le a voksát. Most, a Fidesz-KDNP lapunkhoz is eljuttatott közleményéből kiderült, a listás képviselők a közgyűlés munkájában részt vesznek.

A Fidesz-KDNP listás képviselői részt vesznek a vásárhelyi közgyűlés munkájában. Fotó:

Fotó: Török János / Illusztráció

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének következő ciklusában a Fidesz-KDNP listáról bejutó képviselői továbbra is a városukért fognak dolgozni. A közgyűlésben a hódmezővásárhelyiek érdekét szolgáló előterjesztéseket megszavazzák és a vásárhelyi polgárok életét megkönnyítő ügyek mentén politizálnak. A város működőképességének fenntartása ezen túlmenően a polgármester és a megválasztott többség felelőssége

– írta a vásárhelyi Fidesz-KDNP.

A kompenzációs listán szereplő politikusok közül Szél István, Szeibel Máté, Nagy Enikő Diána és Markó Csaba alkotják október 1-jétől a Fidesz-KDNP frakciót.