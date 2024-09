Már most nyilvánosságra hozta a makói önkormányzat, milyen forgalomkorlátozásokra kell számítani a város központjában a szeptember 13. és 15. között esedékes Hagymafesztivál előtt, illetve alatt. A közlemény szerint már szeptember 9-én, hétfőn lezárják a Korona előtti parkolót, és 15-éig, vasárnapig zárva is marad. Szeptember 11-én, szerdán reggel 8-tól teljes útzár lesz a Széchenyi tér városháza és régi városháza közötti szakaszán szeptember 16-áig, azaz hétfőn délután 2-ig. A fesztivál nyitó programja a lovas felvonulás lesz szeptember 13-án, pénteken délután fél 6-tól, rendőrségi biztosítással. Ennek útvonala: Városháza – Hunyadi utca – Kálvin utca – Szegedi utca – Főtér. Szeptember 13-án, pénteken déltől szeptember 15-én, vasárnap este 11-ig a Deák Ferenc utca könyvtárral szembeni útszakasza egyirányú lesz és itt parkolni sem lehet. A könyvtár mögött lehet parkolni, de az útszakasz zsákutca lesz. Ugyancsak szeptember 13-án, pénteken 0 órától tilos lesz megállni és parkolni a régi városháza és a Szegedi utcai körforgalom közötti útszakaszon. Ugyanitt szeptember 14-én, szombaton teljes útlezárás lesz éjfélig, a Szegedi utcai körforgalom átjárható lesz a Szent János tér és a Kálvin utca felé, a régi városháza előtti körforgalom pedig a Posta utca, azaz a Hagymaház felől a Csanád vezér tér felé. A Csanád vezér tér felől érkezők a körforgalomba be tudnak hajtani.