Szakfelelősként vezető szerepet játszott az SZTE önálló csillagász szakjának 1999-es megalapításában, ami nyugodt szívvel nevezhető mérföldkőnek a szegedi egyetemi fizikaoktatás történetében. A hazai felsőoktatási képzés szerkezetének 2006-os átalakítását követően Szatmáry Károly az SZTE Csillagász mesterszak szakfelelőse lett, emellett sok éven keresztül az SZTE Fizikai Doktori Iskolájának törzstagja, valamint az Asztrofizika doktori alprogram vezetője is volt. Az elmúlt 25 évben több tucatnyian szereztek csillagász, illetve csillagászat/asztrofizika orientációjú fizikus diplomát az SZTE-n; közülük sokan váltak sikeres kutatókká szerte a nagyvilágban, olyan intézmények falai között öregbítve a Szatmáry Károly vezetésével létrehozott szegedi csillagászképzés jó hírét, mint a Harvard, az MIT, a Princeton, az Arizonai Egyetem, az austini Texasi Egyetem, a Heidelbergi Egyetem, vagy épp a Sydney-i Egyetem. Jelzésértékű az is, hogy a hazai csillagászati kutatóintézmények többségének jelenlegi vezetője egykor Szatmáry-tanítvány volt.

A hallgatókkal való foglalkozást nem csak széles tömegeket vonzó előadásaira tartogatta. Száznál is több szakdolgozat, diplomamunka és TDK-dolgozat témavezetője volt, több hallgatója lett OTDK-díjazott. Különösen szívügye volt a tanárszakos hallgatók csillagászati és űrkutatási témák felé terelése, elősegítve ezzel azt is, hogy ők maguk később, már gyakorló tanárokként szintén elvezethessék diákjaikat az égbolt titkaira való rácsodálkozásra. Legendás – „padlótól a mennyezetig” szakkönyvekkel, folyóiratokkal és egyetemi iratokkal telepakolt – oktatói szobájának ajtaja mindig nyitva állt a szakmai vagy épp személyes tanácsot, segítséget kérő hallgatói (és kollégái) előtt.

Az oktató- és kutatómunkán túl is rengeteg egyetemi és szakmai feladatot vállalt. Csaknem két évtizeden át dolgozott tanszékvezető-helyettesként, a Fizikai Intézet oktatási bizottságának tagjaként, ill. intézeti és kari TDK-felelősként is. Több cikluson keresztül tagja volt az SZTE TTIK Kari Tanácsának és az MTA Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottságának is. Folyamatosan kérték fel szakcikkek, kutatási és egyetemi pályázatok, doktori értekezések és hallgatói dolgozatok bírálatára – ezeket mindig el is vállalta és a legmagasabb szintű szakmai alapossággal végezte el a munkát.