A napokban ünnepelte 70. születésnapját a Kossuth-, Liszt Ferenc- és Cziffra György- és Bessenyei-díjas, hódmezővásárhelyi születésű zongoraművész, Hegedűs Endre, aki a szülővárosa ének-zenei általános iskolájában kezdte tanulmányait. Érettségi után felvették a Kiszt Fernc Zeneművészeti Főiskolára, ahol 1980-ban diplomázott zongoraművész- és tanári szakon. Tanárai volt többek között Kocsis Zoltán és Shiff András is. Diplomája kézhezvétele után többször részt vett Bruno Leonardo Geéber és Vásáry Tamás mesterkurzusain is. Hegedűs Endre tíz nemzetközi zongoraverseny díjazottja, rendszeresen koncertezik itthon és külföldön szólistaként és kamarakoncerteken is. Hódmezővásárhelyen legközelebb október 4-én pénteken 19 órakor lép a közönség elé.

70 éves lett. Fotó: Gal Gabor / Archív fotó