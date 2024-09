Herczeg Sándor a közösségi oldalán írta le véleményét, amit lapunk megkeresésére megerősített.

Herczeg Sándor szerint csinovnyik szemlélet, ha valaki hoz egy döntést, majd utánam az özönvizet kiáltva lelép. Fotó: Kovács Erika

Kedden emelnek, ha meglesz a minősített többség

Mint a Délmagyarország is megírta, november 1-jétől a menzadíj 27 százalékos emelését javasolja az önkormányzat, például a csak ebédet igénybe vevő diákoknak 571-ről 715 Ft-ra emelkedne az ár. A parkolási díjat óránként 250 forintról 400-ra tervezik emelni. A nyugdíjas lakóparkban 17,6%-os áremelés, a Kovács-Kűry Időskorúak Otthonában pedig 18,7%-os emelés a terv, ha a keddi rendkívüli közgyűlésen meglesz a minősített többség. A ciklus utolsó rendes ülésén ugyanis azért nem vették még napirendre sem az áremeléseket, mert több képviselő hiányzott Márki-Zay Péter csapatából.

Herczeg Sándor: A távozók nem vállalnak felelősséget a döntésükért

– Minden képviselő diszkrecionálisan rendelkezik a szavazati jogával, magyarul senki sem utasíthatja őket azzal kapcsolatban semmire. Ha tényleg hoznak egy olyan határozatot, ami akkor lép hatályba, amikor ők már nem is lesznek a közgyűlés tagjai, akkor szolgalelkűbbek, mint gondoltam, a józan belátás képességéről már nem is beszélve. Bár a politikai intelligencia eddig is igen nagy hiátust mutatott a díszteremben – szögezte le a maga szókimondó módján Herczeg Sándor. Kiemelte, a jelenleg még pozícióban lévő, de október 1-jétől mandátummal már nem rendelkező képviselők nem vállalnak majd felelősséget a döntésük következményekért.

A jellemesek kiállnak a határozatukért

– A jellemes emberek olyan döntéseket hoznak meg, melyek ódiumát maguk viselik, a határozatukért kiállnak, és ha kell, megvédik azt. Az viszont már a szánalmas csinovnyik szemlélet kategóriájába illeszkedik, ha valaki hoz egy döntést, majd utánam az özönvizet kiáltva lelép a színről. Ez nem más, mint szimpla gyávaság. Éppen ezért remélem, hogy a regnáló grémium nem ragasztja önnön homlokára a talpnyalásban rutinos szolga bélyegét, s a döntést azokra hagyja, akik majd politikai értelemben is felkérdezhetők lesznek érte. Ezt kívánná a becsület, no meg a politikai korrektség – fogalmazott Herczeg Sándor.