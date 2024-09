Eredetileg is ilyen volt, és az iskola fennállásának első, 2019-es külső felújításakor erre is figyeltünk. Voltak fotók, azokon láthattuk, milyen felirat szerepel a homlokzaton és a fölötte lévő angyalos címert is sikerült rekonstruálni. Szerintem jó, hogy már öt éve úgy láthatjuk az iskolát, ahogy 1930. szeptember 10-re felépült, elkészült