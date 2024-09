– A héten „Összefogás a Homokhátság vízpótlásának felgyorsításáért” címmel indítottunk aláírásgyűjtést. A Szeged melletti Homokhátság ugyanis régóta küzd a klímaváltozás miatt kialakult szárazsággal és vízhiánnyal. Egyelőre félsivatagos állapotok uralkodnak, de ha így haladunk, teljesen elsivatagosodik ez az országrész – mondta lapunknak Mihálffy Béla arról, hogy miért tartja fontosnak az aláírásgyűjtést.

Egyre inkább elsivatagosodik a Homokhátság. Archív Fotó: Török János

Nehezek a mindennapok

Az országgyűlési képviselő beszélt arról is, hogy a kialakult helyzet komolyan megnehezíti a Homokhátságon élők mindennapjait.

– A rendkívüli időjárást pedig mindannyian érzékeljük. Elég csak az idei nyárra gondolni, amikor az egyik hőhullám érte a másikat. De már a telek is enyhék, és ez legalább annyira árt a mezőgazdaságnak, mint az aszályos forró nyarak. A célunk az, hogy a mezőgazdaság számára tudjuk biztosítani a megfelelő vízmennyiséget, és hogy egy minél nagyobb összefüggő, öntözhető terület jöjjön létre – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Mihálffy Béla elmondta azt is, hogy rendszeresen egyeztet a térség polgármestereivel, illetve a településeket járva a polgármesterek és az emberek első felvetett témája a vízpótlás problémája.

Politikán felül

– Ezért gondolom azt, hogy a vízpótlás kérdése politikán felül álló kérdés. A terület vízpótlását pedig a Duna és a Tisza vízbázisából lehetne megoldani. Mórahalmon pedig folyamatban van egy beruházás, ami jó példaként szolgálhat a Tiszából biztosított vízpótlásra – mondta Mihálffy Béla.

A képviselő szerint mindezek mellett szükség van a meglévő infrastruktúra továbbfejlesztésére, amit hazai és uniós forrásokból lehetne megvalósítani.

– Ezért is rendkívül fontos, hogy Brüsszel ne tartsa vissza a magyar gazdáknak járó támogatást. A héten egyeztettem Bóka János európai ügyekért felelős miniszterrel, aki biztosított arról, hogy támogat, és elmondta azt is, hogy a magyar uniós elnökség programjában is szerepel a fenntartható vízpótlás kérdése. De támogatásáról biztosított Lázár János miniszter úr is, vagyis a kormány is látja a problémát, és igyekszik mindent megtenni. Az aláírásgyűjtésnek az egyik célja, hogy az itt élőket összefogja, hogy közösen tegyünk a jövőnkért, illetve a térség megmaradásáért. Ezért is kérek arra mindenkit, hogy támogassák az ügyünket.