A Prágai Látszerészet már tizennegyedik alkalommal rendezett klubdélutánt szerdán a szegedi Bartók téren a szemüveges gyerekeknek. Prágai András, az optika tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy a saját „nevelésű” gyerekeket várták a rendezvényre.

Egy közösségben lehettek a szemüveges gyerekek. Fotó: Karnok Csaba

Van már olyan, aki gyerekként kezdte nálunk, és már a saját gyerekeit hozza vissza, ami egy nagyon édes dolog. Az ötlet egyébként édesanyám fejéből pattant ki, mert rájöttünk, hogy a gyerekekre is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen ők a jövő generációja. A látszerészetben külön gyereksarokkal, és gyerekszemésszel vártuk az érdeklődőket, a rendezvénnyel pedig megköszönjük a vásárlást

– mondta még Prágai András.

Idén egy új koncepciót dolgoztak ki. Meghívták a Mosolykommandó Alapítványt is, de ott volt a téren Csatai Gergő világsztár lufihajtogató is, és egy arcfestő is, sőt még terápiás kutyák is érkeztek a Bartók térre, ahol aszfaltrajzversenyt is rendeztek.

A klubdélután fő célja természetesen az, hogy a szemüveges gyerekek olyan közösségben tölthessenek el egy kis időt, ahol mindenki egyforma: vagyis mindenki szemüveget hord

– tette hozzá Prágai András.

Fotó: Karnok Csaba

A mai gyerekek egyébként sokkal jobb helyzetben vannak, mint azok, akiknek 20 évvel ezelőtt kellett szemüveget hordaniuk. Hiszen akkoriban 2-3 fajta SZTK-s keret közül, míg ma több ezer típusból válogathatnak.

Akik pedig a programok közben megéheztek, hot dogot és gofrit kínáltak, amiért szintén sorban álltak a gyerekek, de amikor ott jártunk, egyértelműen a gofri vitte a pálmát, az édesség volt a népszerűbb.