A Nagymágocsi Kastélyotthonban idén is megünnepelték az idősek napját. Ez az év azért is különleges, mert már az otthon is „idős”, az intézmény 70 éves.

Idősek napja és az intézmény 70. születésnapja a Nagymágocsi Kastélyotthonban. Fotó: Nagymágocsi Kastélyotthon

Drubináné Fodor Katalin, a Csongrád-Csanád vármegyei Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, büszke arra, hogy a szeretet és a tisztelet jelen van az intézmény mindennapjaiban. Szabados Szilvia részlegvezetővel együtt köszöntötték jubiláló lakókat, akik 15, 20, 25, illetve 30 éve a Kastélyotthon lakói. Az ünnepi műsorban az otthon lakója, Kocsis Mária Terézia verssel köszöntötte a társait. Felléptek a derekegyházi Pacsirta Támogatott Lakhatás ellátottjai is, Török Tünde, Kovács Tamás és Rostás Róbert. A Mandula Színház művészei, Tímár Emese és Benyák Gábor előadása után Nagy Róbert, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze Szécsi Pál dalokat énekelt. Az idősek napján tortát is kaptak az idős ellátottak.