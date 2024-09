Tíz tudományterület mintegy 40 kurzusából válogathatnak azok a Szegeden és környékén élők, akik szívesen hallgatnának egyetemi előadásokat a valódi egyetemistákat „sújtó” kötelesség nélkül. Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által meghirdetett Bölcsész Szabadegyetem célja, hogy kinyissák a kapukat Szeged és környéke érdeklődő közönsége előtt: ne csak egyetlen estére, mint a Kutatók Éjszakáján, vagy néhány alkalomra, mint a Radnóti-esteken: az egyetem igazi működését is láthassák, oktatókat és hallgatókat.

Fél évig bárki lehet kötelezettség nélkül egyetemista Szegeden. Archív

Fotó: Karnok Csaba

A programra kortól és előképzettségtől függetlenül mindenki jelentkezhet, a kurzusokat a jogviszonnyal rendelkező hallgatókhoz hasonlóan egy féléven keresztül látogathatja. Jelentkezni szeptember 22-éig lehet az SZTE BTK honlapján. A középiskolásoknak és az újonnan jelentkező nyugdíjasoknak a program ingyenes, egyéb esetben egy jelképes összegű tandíj megfizetése és a jelentkezési lap leadása szükséges.

Az SZTE BTK honlapján napok és tudományterületek szerint is válogathatnak az érdeklődők. Vannak alapozó kurzusok például filozófiából, művészettörténetből, vallástudományból, kultúrtörténetből. De az is talál magának órát, akit érdekel a frazeológia, Móricz és kora, a nyelv, kultúra és társadalom összefüggései, vagy a szőlő- és borkultúra, esetleg a kortárs világszínház. Régészetből, történettudományból a legkülönbözőbb korszakokat bemutató kurzusokon lehet részt venni. Továbbá vannak angol, német vagy finn nyelvű kurzusok is a kínálatban.