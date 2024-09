Az ipari beruházások miatt Kelet-Magyarország évek óta ingatlanpiaci emelkedést mutat, az ország egyik keresletben legdinamikusabban bővülő vármegyéje lett. Mivel az ingatlan az állami kincstárjegyek kamatainak igazításával ismét a legértékállóbb befektetési kategóriába került, szeptember hónapban ismét megjelentek a készpénzzel lakást vásárlók, és már nemcsak a vármegye nagyobb településein. Az Ingatlanbazár szerint ez az oka annak, hogy Csongrád-Csanád vármegye az ingatlanok árának emelkedésében is élen jár.

A kis lakások a legkeresettebbek. Fotó: MW

Gyorsan nőnek az árak

Ez Debrecen után a második leggyorsabban dráguló térség. Az áremelkedés vármegyénkben a tavaly őszihez képest a KSH adatai és a kereső portálokon megjelenő hirdetési árak szerint közel 12 százalékot emelkedett. Az emelkedés főképp az inflációnak, továbbá az egyetemi és munkavállalási albérlők számbeli növekedésének köszönhető, ami az albérletárakat is felhajtja.

Az ingatlankeresők első számú célpontja Szeged és környéke, itt havonta több, mint százezerszer néznek meg ingatlanhirdetést. A második helyezett Hódmezővásárhely, ott ez a szám havi húszezer körül van. Összesítésben a vármegye eladó ingatlanjai havi nagyjából kétszázezer megtekintést kapnak az Ingatlanbazáron.

Kis lakásokat keresnek

A legnézettebb ingatlanok mindkét városban a könnyen fenntartható, felújított kisebb méretű lakások, amelyek albérletnek is megfelelnek. A panelok is meglepően ellenállóak, és a Covid-kiköltözések után az áruk is egyforma ütemben emelkedik a családi házak árával. A vármegye kisebb településein azok a modern energetikai családi házak vezetnek, amelyekre falusi CSOK is igénybe vehető. Ugyanakkor megnőtt a potenciális építési telkek nézettsége a falvakban is. Az Ingatlanbazár szerint ez egyértelmű jele annak a befektetői várakozásnak, hogy az első otthont keresők a városok környékére készülnek „kivándorolni” a nagyvárosból.