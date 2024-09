Jászberényi Sándor újságíró, haditudósító, író Szebeni Zoltán, a Horváth Mihály Gimnázium pedagógusának meghívására érkezett Szentesre csütörtök délután. A Petőfi Caféban rendezett író-olvasó találkozón a közönség soraiban a nyugdíjasok mellett egy csapat gimnazista is helyet foglalt.

Jászberényi Sándor bevallotta, feszeng, ha olvasóival találkozik. A szentesi rendezvényen deidkálta is könyvét. Fotó: Arany T. János

Az írás magányos műfaj

Személyes élménnyel kezdődött a beszélgetés. Néhány éve egy budapesti kávézóban szólította meg Szebeni Jászberényit, aki erre azt mondta, hogy ritkán találkozik az olvasóval, ezért ilyenkor feszeng, mivel az írás magányos műfaj.

Kiráz a hideg, ha író úrnak neveznek, ki tudok menekülni a világból tőle. Az emberi élet vámszedőjeként olyan dolgokat láttam, amit jobb lett volna, ha nem látok. Az emberi életnek nincs értelme. Élünk egy rövid ideig, majd meghalunk és ez tragédia. Az írással fel tudok emelni egy történetet, az élet értelmetlenségét ki tudom javítani az írással

– magyarázott az írásról és a világszemléletéről.

Mi hívtuk a migránsokat

Világnézeti és aktuálpolitikai kérdések is szóba kerültek. A migráció kapcsán azt mondta, hogy a migránsokat mi hívtuk be, nem a háborúk miatt jöttek. A kapitalizmus célja a profit maximalizálása, amelyhez olcsó, képzetlen munkaerőre van szükség. A világban uralkodó ideológiákról pedig úgy fogalmazott, nem számít, hogy mihez értesz, hanem benne vagy-e a kvótába. Erre példaként streaming felületek sorozatait hozta fel, ahol a tíz szereplő között mindig van fekete, ázsiai, LMBTQ és más kisebbség.

A szomszédunkban folyó háború is szóba került, amelyről azt mondta, ha Trump nyer novemberben, az "ukránoknak annyi".

Hatvan fölött ezek a vezetők már a történelemnek játszanak

– utalt Putyinra. Az orosz invázió célja szerinte egy diszfunkcionális állam létrehozása Ukrajnában.

Nincs gazdája, a maga ura

A nagyjából kétórás beszélgetés vége felé személyesebb témák kerültek szóba. Jászberényi 20 éve Kairóban él. Amikor ennek okáról kérdezte beszélgetőpartnere, erre a kérdésre is a rá jellemző könyörtelen őszinteséggel válaszolt: mert a 100 négyzetméteres lakásának a havi bérleti díja 200 euró, amelynél még a szentesi albérletek is drágábbak, egy doboz cigi pedig 200 forint, és neki láncdohányosként ez is fontos szempont.

Nem kell jó pénzt keresni, megfelelő olyan országba kell költözni

– mondta.

Egyiptomban és Kairóban a káosz ellenére sok kicsi rendszer működik. Mindenkiből heves érzelmek vált ki, valaki vagy imádja, vagy utálja. Szerintem szerethető. Lehetett volna olyan az életem, hogy egyetem, feleség, gyerek, laksáhitel, majd meghalunk. Én nem ezt választottam. Nem kell multinak dolgoznom, vagy mecénások előtt letérdelnem. Azért mentem ki, hogy ne legyen gazdám. Amit választottam, az nekem bejött

– mondta.