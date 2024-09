Pillanatok alatt tört ránk az ősz: néhány napja még júliusi hőség volt, hétvégén pedig megérkezett a november. A kellemetlenül hideg, esős idő nem kedvezett a rendezvényeknek: egymás után mondták le a hétvégi eseményeket. Amin azért kicsit csodálkoztunk mi itt a szerkesztőségben, mert azért mégsem az Armageddon tört ki.

Az teljesen érthető, hogy a hőlégballon versenyt lerövidítették és már péntek délután lezárták: részletesen írtunk is róla, milyen mértékben ki van téve ez a sport az időjárásnak. Hasonlóképp elfogadható volt a repülőnap törlése is. Bár nem vagyok szakember, nem tűnik túl biztonságosnak, ha a különböző veszélyes manőverek közben például a pilóták nem látnak ki a szélvédőn a szakadó eső miatt. És mondjuk viszonylag kevesen is piknikeztek volna reggeltől estig a repülőtér pusztaságában ilyen körülmények között. De hogy sok más egyéb rendezvényről miért mondtak le a szervezők, az összetettebb kérdés.

A rossz idővel számolnia kell mindenkinek, aki programokat szervez. Ősszel viszonylag nagy is az esély erre, így még csak azt sem mondhatjuk, hogy soha nem látott kockázat miatt léptek vissza. Sokkal inkább arról volt szó, hogy beindult a dominó effektus. Volt egy nagy, városi rendezvény, melyet töröltek, ennek farvizén pedig már nem is mutatott olyan rosszul, ha ugyanezzel az indokkal mások is visszaléptek, megúszva így egy veszteséges vagy legalábbis a látogatók elmaradása miatt feleslegesen megtartott eseményt. Mert lássuk be: ilyen időben inkább otthon maradunk, a többségnek esze ágában sincs kidugni az orrát a lakásból. Így viszont igazából senki sem veszített semmit.

Ahogy azok sem, akik esőben, hidegben is programozni akartak, mert azért volt itt családi nap és főzőcske is. Akik ezeken részt vettek, azoknak – és persze a szervezőknek is – minden elismerésünk.